Die Prolight + Sound verdichtet sich: Anstatt der üblichen vier findet die Messe 2026 nur noch über drei Tage statt. Die Entscheidung ist laut den Veranstaltern das Ergebnis einer Ausstellerbefragung sowie einer Empfehlung des Messebeirats. Gleichzeitig ist Europa – nicht die ganze Welt – nun selbsterklärter geografischer Schwerpunkt der Messe. Der neue Termin wurde für den 24. bis 26. März festgelegt.

Künftig will man in Frankfurt als „europäischer Hub für die Live-Event- und Entertainment-Community“ bestehen bleiben. Dafür setzt die Prolight + Sound verstärkt auf ihr Rahmenprogramm – mehr Bildungsangebote und mehr Festivalcharakter soll die Messe 2026 bieten. So soll sie erstmals auch zur Bühne für ein kuratiertes Live-Act-Programm werden.

Bei der Ausgabe 2025 besuchten 23.003 Personen die Messe, 36 Prozent davon aus insgesamt 108 Ländern. Im Jahr davor waren es rund 2.000 mehr, womit sich der Abwärtstrend von 2023 fortsetzte.