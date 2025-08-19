Anzeige
Google

Neue cloudbasierte Experience-Plattform

Nach exklusiver Nutzung durch Google, etwa im New Yorker „Pier 57“, kommt die Experience-Management-Plattform Feltboard von Tait nun weltweit auf den Markt. Entwickelt ist sie für digitale Erlebnisse bei Events, in Stores und Stadien.
von
Im Pier 57 bespielt Google sämtliche digitalen Flächen mit Feltboard. (Foto: Google)
Im Pier 57 bespielt Google sämtliche digitalen Flächen mit Feltboard. (Foto: Google)

Tait, das Live-Entertainment-Unternehmen hinter Shows für Stars wie Taylor Swift und Projekten für die Nasa, öffnet seine Plattform Feltboard für den Markt. Nach der exklusiven Nutzung durch Google können nun auch andere Firmen darauf zugreifen.

Feltboard wurde gemeinsam mit Google entwickelt und ist eine cloudbasierte Lösung, mit der sich digitale Inhalte verwalten und auf Displays in physischen Räumen verteilen lassen. Im Gegensatz zu regulären Content-Management-Systemen definiert sich Feltboard als Experience-Management-System (XMS), mit dem sich Multimedia-Erlebnisse in Live-Events oder Veranstaltungsorten einbinden lassen. Zielmärkte sind aber auch Kreuzfahrtschiffe, Freizeitparks oder Stadien.

Das Pier 57 von Google in New York (Foto: Google)
Das Pier 57 von Google in New York (Foto: Google)

Die Zusammenarbeit zwischen Tait und Google begann 2020. Ziel war es, ein flexibles System für Displays und interaktive Inhalte an Orten wie Lobbys, Event-Locations oder Geschäften zu entwickeln. Zum Einsatz kam Feltboard das erste Mal 2022 im Google-Gebäude „Pier 57“ in New York – inzwischen nutzt Google es auch an weiteren Standorten weltweit.

Das Pier 57 von Google in New York (Foto: Google)
Das Pier 57 von Google in New York (Foto: Google)

Ryan Howard, Plattform-Experte bei Google, erklärt: „Unser Ziel war es, Tools zu entwickeln, die sowohl einfache als auch komplexe Anforderungen bei der Bereitstellung von Inhalten abdecken.“

Adam Davis, CEO von Tait, ergänzt: „Die Partnerschaft mit Google hat bereits viele Projekte ermöglicht. Jetzt wollen wir Feltboard gemeinsam mit weiteren Kunden einsetzen.“

Das Pier 57 von Google in New York (Foto: Google)
Das Pier 57 von Google in New York (Foto: Google)