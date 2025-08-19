Tait, das Live-Entertainment-Unternehmen hinter Shows für Stars wie Taylor Swift und Projekten für die Nasa, öffnet seine Plattform Feltboard für den Markt. Nach der exklusiven Nutzung durch Google können nun auch andere Firmen darauf zugreifen.

Feltboard wurde gemeinsam mit Google entwickelt und ist eine cloudbasierte Lösung, mit der sich digitale Inhalte verwalten und auf Displays in physischen Räumen verteilen lassen. Im Gegensatz zu regulären Content-Management-Systemen definiert sich Feltboard als Experience-Management-System (XMS), mit dem sich Multimedia-Erlebnisse in Live-Events oder Veranstaltungsorten einbinden lassen. Zielmärkte sind aber auch Kreuzfahrtschiffe, Freizeitparks oder Stadien.

Die Zusammenarbeit zwischen Tait und Google begann 2020. Ziel war es, ein flexibles System für Displays und interaktive Inhalte an Orten wie Lobbys, Event-Locations oder Geschäften zu entwickeln. Zum Einsatz kam Feltboard das erste Mal 2022 im Google-Gebäude „Pier 57“ in New York – inzwischen nutzt Google es auch an weiteren Standorten weltweit.

Ryan Howard, Plattform-Experte bei Google, erklärt: „Unser Ziel war es, Tools zu entwickeln, die sowohl einfache als auch komplexe Anforderungen bei der Bereitstellung von Inhalten abdecken.“

Adam Davis, CEO von Tait, ergänzt: „Die Partnerschaft mit Google hat bereits viele Projekte ermöglicht. Jetzt wollen wir Feltboard gemeinsam mit weiteren Kunden einsetzen.“