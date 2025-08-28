Der LED-Hersteller Absen bringt auf die IBC 2025 in Amsterdam (12.–15. September) seine neuesten Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche. Am Stand 1.D31 zeigt das Unternehmen unter anderem Produkte für Bühnen- und Live-Events, Festinstallationen sowie virtuelle Produktionsumgebungen.

Der Messeauftritt ist in drei Bereiche gegliedert:

Bühnenanwendungen: Präsentiert werden leichte und flexible LED-Displays der Saturn-Serie sowie die neue Generation des Polaris-Systems mit zusätzlicher Stabilisierungstechnik.

Festinstallationen: Hier zeigt Absen unter anderem die MicroLED-X-Serie für Konferenzräume, das COB-Display KLCOB 1.2 für Kontrollräume sowie den transparenten JD Holographic Screen für Architektur- und Gewerbeprojekte. Ergänzt wird das Angebot durch die CPS-Serie für Digital Signage.

Virtuelle Produktion: In einem abgedunkelten Bereich wird die PR-Serie mit Deepsky-Steuerungssystem vorgestellt, die für Anwendungen in XR- und Echtzeit-Produktionen entwickelt wurde.

Neben Produktpräsentationen können Besucher interaktive Demos erleben und sich von Experten zu Einsatzmöglichkeiten beraten lassen.

Die IBC gilt abseits der ISE als eine der größten Messen für Medien-, Entertainment- und Technologieunternehmen in Europa.