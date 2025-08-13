Die Konsolidierung geht weiter mit neuen Eigentümern für große ProAV-Integratoren: Erst AVI-SPL, jetzt Kinly. Beide Anbieter verfolgen als globaler Enterprise Collaboration-Anbieter ein ähnliches Geschäftsmodell. International tätige Endkunden suchen global aufgestellte ProAV-Servicepartner. Die Zeiten von einzelnen nationalen Servicepartnern neigen sich wenigstens bei Fortune-500-Konzernen dem Ende zu.

Endkunden suchen AV-Partner mit globalen Serviceangeboten rund um skalierbare, vollintegrierte und AI-basierte Managed Services. Eine volle ISO-Zertifizierung ist Pflicht. Viele etablierte nationale Integratoren können die gestiegenen Kunden-Anforderungen an Digital Workplace Experience und Collaboration nicht mehr erfüllen. Zusammenschlüsse wie Yorktel/Kinly sind unausweichlich.

Denn auch IT-Dienstleister wie Econocom, CDW, ATEA oder Computacenter haben Enterprise ProAV für sich entdeckt. Im Vergleich zur ProAV-Branche alles Anbieter mit Milliardenumsätzen und ausgefeiltem Managed-Services-Angebot.

Somit ist der Merger von Yorktel und Kinly eine logische Konsequenz. Die gemeinsame Organisation betreut mit 1.600 Mitarbeitern an 27 globalen Standorten mehr als 2.500 Kunden. Mehr oder weniger ist Yorktel jetzt weltweit in den wichtigsten Märkten vertreten.

Der neue Druck im Markt ist insbesondere auch von AI getrieben. Kunden erwarten intelligentere, bessere Services und stark vereinfachte Betriebskonzepte bei gestiegenem Kostendruck. Yorktel.CEO Ken Scaturro nennt es “the next wave of agentic transformation” – ohne AI keine bessere Workplace Experience. Das Investment in AI ist riesig, AI-Experten sind Mangelware oder extrem teuer – einzelne nationale Systemintegratoren können kaum mithalten.

Der Systemwechsel von Solutions zu Managed Services bringt weiteren Konsolidierungsdruck. Enterprisekunden erwarten von Workplace- und Digital Signage-Anbietern globale Managed Services, von On-Site-Support und Proactive Monitoring bis hin zu Remote Management und AV Lifecycle Services. Ein globaler Servicekatalog, zertifiziert und mit maximaler IT-Security.

Eine neue AI-Zeit bricht an, die eine neue Art von Managed Service Providers (MSP) hervorbringt. Nicht nur für Workplace Experiences, sondern auch für Digital Signage.