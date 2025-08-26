Im reifenden Digital Signage-Markt von Asien driften die beiden größten Volkswirtschaften immer stärker auseinander: Indien setzt auf Software, China lehnt sie ablehnt. Mehr im neuen Kommentar von Florian Rotberg.

Kommentar Indien geht in die Cloud – China verschließt sich

Der asiatische Digital Signage-Markt zeigt eine deutliche Zweiteilung zwischen China und Indien. Während China seinen Fokus nach wie vor auf Hardware und lokale Installationen legt – unter anderem bedingt durch die weitverbreitete Softwarepiraterie –, positioniert sich Indien zunehmend als globales Zentrum für cloudbasierte Innovationen.

Von dort fließt nicht nur Code in internationale Projekte, sondern auch entscheidender Einfluss auf die Zukunft von Digital Signage.

Hier geht es zum Kommentar der Woche von Florian Rotberg (Artikel auf Englisch).