Der Los Angeles Football Club tauscht seine zwei Riesen-LED-Türme aus: Über die Interstate 101, die direkt an Downtown LA vorbeiführt, ragen jetzt neue Displays mit über 200 Quadratmetern LED-Fläche auf jeder Seite.

SNA Displays hat gemeinsam mit dem Los Angeles Football Club (LAFC) und dem BMO Stadium die beiden größten freistehenden LED-Pylone in Südkalifornien modernisiert. Die auffälligen Displays, bekannt als „The Towers“, stehen gut sichtbar an der Interstate 110 und sorgen dafür, dass Millionen Autofahrer die Markenpräsenz des LAFC wahrnehmen – egal ob sie nach Norden oder Süden unterwegs sind. Die Installation übernahm PS Services.

Einer der Pylone befindet sich östlich des BMO Stadiums an der Nordseite der I-110, der andere steht in der Nähe des Knotenpunkts I-110/I-10, einer der meistbefahrenen Stellen in Los Angeles. Jede Anlage besteht aus drei nahtlos verbundenen Flächen: zwei großen Hauptdisplays (15 x 13 Meter) und einem mittleren Abschnitt von drei Metern Breite. Jede Seite hat damit rund 218 Quadratmeter Displayfläche – zusammen ergibt das eine digitale Fläche von rund 873 Quadratmetern mit über 8,7 Millionen Pixeln.

Die Umsetzung stellte hohe technische Anforderungen, wie Anne St. Mauro, Vice President of Project Management bei SNA Displays, erklärt: „Bei Projekten dieser Größe war es entscheidend, die vorhandene Konstruktion exakt einzubeziehen. Statt großer Unterrahmen haben wir kleinere Gehäuse eingesetzt, die sich besser an den bestehenden Stahl anpassen und ein durchgängiges, beeindruckendes Bild ermöglichen.“

Das BMO Stadium ist Heimspielstätte des LAFC aus der Major League Soccer sowie von Angel City FC aus der National Women’s Soccer League (NWSL).