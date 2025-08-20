Wer hätte gedacht, dass der Las Vegas Strip noch mehr Digital-out-of-Home vertragen könnte – aber genau das steht nun an. In knapp einem Monat geht ein neues Netzwerk live, das Aufzugssäulen auf Straßenebene in LED-Türme verwandelt.

Der Medieninhaber Spotlight Outdoor Ads aus Las Vegas, der derzeit rund 70 große LED-Screens im Herzen des Strips betreibt, steht vor dem Launch des „Vegas Strip Tower Network“ – eines LED-Display-Netzwerks für DooH-Werbung und öffentliche Bekanntgebungen.

Jeder Turm bekommt 30 Quadratmeter LED

Die ersten drei Türme – auf Fußgängerbrücken am Caesars Palace, The Cromwell (bald The Vanderpump Hotel) und der Showcase Mall – sollen zwischen dem 15. September und dem 1. Oktober in Betrieb gehen. Jeder Turm verfügt über einen 3,7 Meter breiten und 8,2 Meter hohen LED-Screen mit 6 Millimeter Pixelabstand, der direkt an Aufzugssäulen angebracht ist, sowie über zusätzliche Wayfinding-Displays für Mitteilungen von Immobilienbesitzern und des Clark County.

Insgesamt 13 Türme

Im Unterschied zu klassischen LED-Billboards stehen die Türme auf Augenhöhe an stark frequentierten Kreuzungen. Spotlight arbeitete für die Umsetzung mit Caesars Entertainment, der Showcase Mall und Clark County zusammen. Geplant ist, das Netzwerk auf insgesamt 13 Türme auszubauen, mit der Möglichkeit, bis zu 20 Standorte zu realisieren. Bis Ende 2025 sollen drei weitere Türme folgen, anschließend sieben weitere.

Alle Türme werden als synchronisiertes Netzwerk betrieben. Für die technische Planung ist Vision Sign verantwortlich. Spotlight rechnet damit, dass jeder Turm mehr als eine Million Impressionen pro Woche erzielen wird. Damit entsteht eine Werbeplattform und ein Kommunikationskanal für einen der meistbesuchten Touristenkorridore weltweit. Die Las Vegas Convention and Visitors Authority prognostiziert, dass die Stadt im Jahr 2025 wöchentlich etwa 800.000 Besucher anziehen wird.