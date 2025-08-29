Ocean Outdoor gewann nach einer Ausschreibung den langfristigen Vertrag für das größte Werbebanner in London. Das „River Park“ befindet sich gegenüber der U-Bahn-Station Wood Green. Es überblickt eine stark befahrene achtspurige Straße und ist 1.250 Quadratmeter groß. Die dreiseitige Leinwand bedeckt die Fassade des stillgelegten 11-stöckigen Bürogebäudes River Park House.

Das Banner erreicht rund 13 Millionen Pendler pro Jahr. Werbekunden können hier insbesondere Berufstätige und 18- bis 34-Jährige ansprechen. River Park erzielt laut Route alle zwei Wochen etwa 650.000 Kontakte. Ein Teil der Einnahmen fließt an den Bezirk für lokale Infrastruktur und Dienstleistungen.

Skechers ist der erste Werbepartner und zeigt zwei Wochen lang den englischen Fußballspieler Harry Kane. Die Kampagne startet am 28. August und wurde von Wavemaker und WPP Media geplant.

Der Out-of-Home-Vertrag wurde vom Haringey Council vergeben, dem lokalen Gemeinderat. „Wir haben große Ambitionen, Kultur und Kreativität in den Mittelpunkt unserer Arbeit als Gemeinderat zu stellen, und der Gewinn des Titels „London Borough of Culture 2027“ ist ein wichtiger Schritt, um dies zu verwirklichen“, sagt Council-Mitglied Sarah Williams.

Die lokalen Behörden im ganzen Land würden unter enormem finanziellen Druck stehen. Deshalb müsse man innovative Wege finden, um durch Werbung neue Mittel zu generieren, so Sarah Williams weiter.

Ocean betreibt derzeit 14 großformatige Banner in vier britischen Städten, davon acht in London.