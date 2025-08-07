Die Österreichische Post und die One Tech Group haben eine DooH-Kooperation vereinbart: Ab sofort ist das Inventar der Post über die SSP1 programmatisch buchbar.

Das DooH-Netzwerk der Österreichischen Post umfasst aktuell rund 130 75-Zoll-Screens, positioniert an mehr als 100 stark frequentierten Standorten. Dazu zählen Schaufenster von Postfilialen, Einkaufszentren, Fußgängerzonen sowie Verkehrsknotenpunkte in ganz Österreich. 2020 startete das Netzwerk, die Post baut es kontinuierlich aus.

„Mit der programmatischen Anbindung unseres DooH-Netzwerks an die SSP1 der One Tech Group machen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung datengetriebene Außenwerbung und stellen uns strategisch optimal für diesen stark wachsenden Zukunftsmarkt auf“, sagt Reinhard Scheitl, Leitung Digital out of Home & New Business in der Division Brief & Werbepost der Österreichischen Post.

Daniel Siegmund, Gründer und Managing Director der One Tech Group, ergänzt: „Wir freuen uns, mit der Österreichischen Post AG einen weiteren namhaften DooH-Publisher gewonnen zu haben, der sich gleichzeitig als einer der wichtigsten Anbieter im Markt etabliert hat. Die Kombination aus einem hochkarätigen Inventar, flächendeckender Präsenz und präzisem Targeting schafft für Werbetreibende eine außergewöhnlich attraktive Möglichkeit, Zielgruppen im öffentlichen Raum wirkungsvoll zu erreichen.“

