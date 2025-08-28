Bevor in wenigen Wochen die Massen den Münchner Karlsplatz auf ihrem Weg zur IAA und im Anschluss zum Oktoberfest passieren, rüstet die Ströer-Tochter Blowup Media die Gegend DooH-technisch auf. In den Stachus Passagen, die als Europas größtes unterirdisches Einkaufszentrum gelten, leuchtet jetzt der Motion Cube MAX – ein vierseitig bespielbarer LED-Würfel mit insgesamt 34 Quadratmetern.

Hier sollen sich Marken mit Spezial-Kampagnen inszenieren – mit den Millionen extra Impressionen, welche die Münchner Megaevents im September, die Wiesn und die IAA Mobility, der Fläche verschaffen werden. Dank seiner 90-Grad-Ecken eignet der Cube sich auch wunderbar für Forced-Perspective-Spots, die im richtigen Winkel 3D-Effekte für den Betrachter erzeugen. Die Showcase-Kampagnen des Düsseldorfer Studios Metads geben darauf einen Vorgeschmack.

Der Cube befindet sich unweit von der Ströer-LED über den Rolltreppen der Stachus Passagen. Im Moment ist geplant, ihn bis Dezember 2025 zu betreiben.