Der Display-Anbieter Hy-Line Technology präsentiert zwei neue LED-Technologien von LG: Neo-LED und ATO.

Mit Neo-LED beweist LG laut Hy-Line, dass „die TFT-Technologie noch lange nicht ausgereizt ist“. Diese neue Display-Generation komme an die optischen Eigenschaften moderner OLED-Panels nahe, bei voller TFT-Kompatibilität.

Hy-Line betont folgende Eigenschaften von Neo-LED:

Farbraum mit 99,5 Prozent DCI-P3

Hoher Kontrast von 2000:1 – ungewöhnlich für IPS-basierte Displays

eine sehr hohe Energieeffizienz.

Neo-LED eignet sich für Anwendungen, bei denen OLEDs aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht einsetzbar sind – etwa in mobilen Endgeräten mit niedrigem Energieprofil oder in bildgebenden medizinischen Systemen wie Ultraschall, MRT/CT oder Röntgen.

Vorerst sind Muster der Technologie in den Größen 14 und 16 Zoll, mit WQXGA-Auflösung (2.560 x 1.600 Pixel), erhältlich.

Neue OLED-Tech

Zudem führt Hy-Line die ATO-Technologie von LG ein. ATO steht für „Advanced Thin OLED“, bei der Technologie sind zwei OLED-Schichten im Tandem übereinander angeordnet und erzeugen besonders leuchtstarke Pixel, kombiniert mit dem sehr guten Kontrast eines OLED-Displays.

Dadurch entsteht eine erhöhte Spitzenhelligkeit, eine verbesserte Energieeffizient sowie eine längere Lebensdauer.

ATO-Displays eignen sich somit für Anwendungen bei denen es auf präzise Bildwiedergabe ankommt, wie in der medizinischen Bildgebung und anderen professionellen Bereichen, die hohe Auflösung und feine Detaildarstellung erfordern.

Auch hier stellt Hy-Line interessierten Kunden Muster zur Verfügung.

Tag der offenen Tür Live von den Technologien überzeugen kann man sich auch an den Tagen der offenen Tür von Hy-Line, die am 23. und 24. September 2025 im Competence Center Solutions stattfinden. Die Veranstaltung ist kostenfrei, die Plätze sind jedoch auf jeweils 40 Personen pro Tag begrenzt. Auf der Website gibt es mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung.

