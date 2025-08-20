Der Avixa Women’s Council DACH lädt am 18. September 2025 zu einem Live-Treffen in Köln ein. Die Veranstaltung findet bei Schnick-Schnack-Systems statt und steht unter dem Motto „Ein echtes Miteinander schaffen“. Sie richtet sich an Frauen aus der AV- und Medientechnikbranche und soll Raum für Austausch, Networking und gegenseitige Unterstützung schaffen. Hier geht’s zur Anmeldung.

Keynotes und Führung durch die Produktion

Auf dem Programm stehen zwei Keynotes: Christiane Henneken, Rechtsanwältin bei Henneken & Partner, spricht über das Thema „Wie gewonnen so zerronnen? Warum sich Datenschutz und die Nutzung von Messeleads nicht ausschließen.“ Gerda Söhngen, Geschäftsführerin von Keil Befestigungstechnik, beleuchtet in ihrem Vortrag „Der Rahmen wackelt – und das ist gut so“ Perspektiven auf Wandel und Nachfolge. Zusätzlich öffnet Schnick-Schnack-Systems seine Produktion und ermöglicht den Teilnehmerinnen einen Blick hinter die Kulissen.

Organisiert wird das Treffen von Kamilla Wysoki von der Lang AG und Michaela Hirsch von Peerless-AV, die gemeinsam alle Online-Treffen und Council-Meetings auf der ISE koordinieren. Auf der Seite von Schnick-Schnack-Systems unterstützt Solveig Busler.

”Es ist großartig zu sehen, wie sich unser Frauennetzwerk für die DACH-Region in den letzten zweieinhalb Jahren entwickelt hat und welche positive Dynamik daraus entstanden ist“, sagt Michaela Hirsch, Mitgründerin des Avixa Women’s Council DACH. „Toll, dass die Frauen so richtig Lust auf dieses Netzwerk haben, sich austauschen und gegenseitig stärken. Darum geht es doch: Verbindungen schaffen, die inspirieren, empowern und weiterbringen”

Der Women’s Council ist eine Initiative des AV-Branchenverbands Avixa. Ziel ist es, Frauen in der AV- und Medientechnikbranche zu stärken und ihre Chancen auf Führungsrollen zu verbessern. Die Arbeit des Councils konzentriert sich auf Bildung, Mentoring, Partnerschaften sowie die Förderung von Gleichstellung und Inklusion. Weltweit gibt es 23 Gruppen in 12 Ländern, darunter auch in Italien und Großbritannien.