In den letzten zwei Jahren sind mehrere Softwareanbieter auf den E-Paper-Zug aufgesprungen, um ihr Digital Signage-CMS mit diesen Displaytypen kompatibel zu machen. E-Paper-Displays sind nicht videofähig und werden LCDs daher nie komplett ersetzen, sondern sie eher in Form sogenannter „Mixed-Fleet“-Netzwerke ergänzen. Beide Arten von Displays über dasselbe CMS zu steuern, macht daher Sinn.

So unterstützt der britische Anbieter Nowsignage mit seinem CMS nun die EMDX-E-Paper-Displays von Samsung, sodass sie sich zusammen mit LCD- und LED-Displays verwalten lassen. Die Idee ist es, Inhalte konsistent upzudaten – ob auf der großen LED-Wand am Unternehmensempfang oder dem E-Paper-Poster im Foyer. Auch der Retail- und Veranstaltungs-Bereich wird zunehmend Technologie-agnostisch und setzt Mixed Fleets ein.

„Die Aufnahme des Samsung E-Papers in unsere zertifizierte Liste war eine logische Entscheidung“, sagt Charlie Zammit, Head of Product bei Nowsignage. „Die einfache Integration und die energiesparende Technologie passen perfekt zu unserer Mission, dynamische und nachhaltige Signage-Lösungen zu bieten. Die Partnerschaft erweitert die Möglichkeiten für unsere Kunden – gerade in Umgebungen, in denen Nachhaltigkeit wichtig ist.“