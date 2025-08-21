Anzeige
DooH-Screens bekommen Spezial-Upgrades

Forced Perspective, Mixed Reality und Bewegungs-Tracking – DooH-Kampagnen werden immer experimenteller. Um technologisch mithalten zu können, rüstet Ocean Outdoor fünf UK-Standorte mit neuen Screens und Kameras auf. 
DooH-Screen im Arndale-Shoppingcenter in Manchester (Foto: Ocean Outdoor)
Das britische DooH-Unternehmen Ocean Outdoor modernisiert einige seiner wichtigsten Standorte. Drei Werbe-Locations in London, eine in Liverpool und eine in Manchester erhielten neue LCD- und LED-Screens. In einigen verbaute Ocean außerdem Kameras, um interaktive Kampagnen mit den „Deepscreen“-Methoden zu ermöglichen, die von der Tech-Abteilung Ocean Lab entwickelt werden.

In London erneuerte Ocean die DooH-Screens am Canary Wharf im Reuters Plaza und stattete sie mit Lochkameras für Mixed-Reality-Erlebnisse aus. Im Juni hatte Ocean seine DooH-Präsenz dort außerdem um drei synchronisierte Screens rund um den Bahnhofseingang erweitert.

Das neue DooH-Trio im Londoner Canary-Wharf-Bezirk (Foto: Ocean Outdoor)
Die Southern Terrace im Westfield London verfügt nun über Motion-Tracking, sodass Passanten Figuren und Objekte auf dem Screen mit ihren Bewegungen steuern können. Der P10 Hammersmith Broadway-Screen an einer der verkehrsreichsten Straßen West-Londons wurde mit einem helleren und hochauflösenderem Modell ersetzt.

Der P10 Hammersmith Broadway Screen in London (Foto: Ocean Outdoor)
Im Norden Englands betraf die Modernisierung die Screens im Cavern Quarter im Einkaufsviertel von Liverpool und im Arndale im Einzelhandelszentrum von Manchester. Beide unterstützen jetzt Deepscreen-3D-Content.

DooH-Screen im Cavern Quarter in Liverpool (Foto: Ocean Outdoor)
Laut Ocean Outdoor sind diese Aufrüstungen Teil eines kontinuierlichen Programms, wichtige Standorte zu modernisieren und hohe Display-Standards im gesamten britischen Netzwerk aufrechtzuerhalten.