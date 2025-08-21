Das britische DooH-Unternehmen Ocean Outdoor modernisiert einige seiner wichtigsten Standorte. Drei Werbe-Locations in London, eine in Liverpool und eine in Manchester erhielten neue LCD- und LED-Screens. In einigen verbaute Ocean außerdem Kameras, um interaktive Kampagnen mit den „Deepscreen“-Methoden zu ermöglichen, die von der Tech-Abteilung Ocean Lab entwickelt werden.

In London erneuerte Ocean die DooH-Screens am Canary Wharf im Reuters Plaza und stattete sie mit Lochkameras für Mixed-Reality-Erlebnisse aus. Im Juni hatte Ocean seine DooH-Präsenz dort außerdem um drei synchronisierte Screens rund um den Bahnhofseingang erweitert.

Die Southern Terrace im Westfield London verfügt nun über Motion-Tracking, sodass Passanten Figuren und Objekte auf dem Screen mit ihren Bewegungen steuern können. Der P10 Hammersmith Broadway-Screen an einer der verkehrsreichsten Straßen West-Londons wurde mit einem helleren und hochauflösenderem Modell ersetzt.

Im Norden Englands betraf die Modernisierung die Screens im Cavern Quarter im Einkaufsviertel von Liverpool und im Arndale im Einzelhandelszentrum von Manchester. Beide unterstützen jetzt Deepscreen-3D-Content.

Laut Ocean Outdoor sind diese Aufrüstungen Teil eines kontinuierlichen Programms, wichtige Standorte zu modernisieren und hohe Display-Standards im gesamten britischen Netzwerk aufrechtzuerhalten.