Autohersteller Chery bereitet seit mehr als einem Jahr die Marken Omoda und Jaecoo für den Europa-Launch vor. Mit Umdasch geht der chinesische Konzern auf Showroom-Rollout – gestartet in Tschechien.

Mit Omoda und Jaecoo launcht der chinesische Autokonzern Chery zwei neue Marken. Ab Oktober kommen die ersten Modelle auf den Markt, die speziell für Europa entwickelt wurden. Bereits zum Start setzt Chery auf eine breite lokale Präsenz mit eigenen Showrooms, für die gemeinsam mit dem Ladenbauer Umdasch The Store Makers ein völlig neues Konzept entwickelt wurde. Im ersten Schritt entstehen 30 Showrooms in Tschechien – einige sind bereits seit März im Bau, die übrigen sollen bis Ende 2025 folgen.

Ein zentrales Element beim Bau von Auto-Showrooms ist üblicherweise die Beleuchtung von oben. In den neuen Chery-Showrooms übernehmen das jedoch lange LED-Wände, die oberhalb und neben den Fahrzeugen platziert sind und über die sich unterschiedliche Lichteffekte steuern lassen. Die beiden Marken sind dabei klar voneinander abgegrenzt: Auf der einen Seite stehen die sportlichen Omoda-Modelle, auf der anderen die Jaecoo-SUVs.

Neben den digitalen Elementen verantwortete Umdasch auch die komplette analoge Inneneinrichtung. Darüber hinaus entwickelten die Ladenbauer das Fassadenkonzept samt Beschilderung in Leichtbauweise.

Für das Projektmanagement sowie teilweise auch für die Produktentwicklung einzelner Ladenbauelemente war das lokale Umdasch-Team im tschechischen Litomyšl zuständig. Ob und wie der Rollout in weitere europäische Länder erfolgen wird, ließen Umdasch und Chery bislang offen. Fest steht aber: Omoda und Jaecoo feiern ihre Deutschlandpremiere auf der IAA Mobility 2025 in München, die am 9. September startet.