Die WOO (World Out of Home Organization) bringt ihren Jahreskongress 2026 nach London. Nach den Editionen in Hong Kong 2024 und in Mexico City 2025 kommt das Event damit wieder nach Europa.

Der Kongress beginnt am Mittwoch, dem 3. Juni, mit einem Empfang, gefolgt von zwei Tagen Konferenz. Die jährlichen WOO Global Awards werden am Donnerstag, dem 4. Juni, im Rahmen eines Galadinners verliehen. Wie immer veranstaltet die WOO am Freitagabend nach dem Kongress eine After-Party.

„Nach sieben Jahren intensiver Weltreisen seit der Gründung von WOO im Jahr 2019 ist es an der Zeit, im nächsten Jahr an einen der traditionellen Standorte der Out-of-Home-Branche zurückzukehren“, sagt WOO-Präsident Tom Goddard. „Unser Jahreskongress 2025 in Mexico City war mit rund 600 Delegierten aus 58 Ländern ein großer Erfolg, und wir hoffen und erwarten, dass London 2026 ein weiteres Rekordereignis wird.“

Der WOO Annual Congress gilt als globaler Treffpunkt der OoH-Branche. Zu den Gästen und Referenten gehören Führungskräfte der weltgrößten Außenwerber wie JC Decaux oder Clear Channel.