Mit Astra Spezial bringt die Carlsberg Group ein neues Produkt auf den Markt: eine Mischung aus Bier, Cola und Orange – laut dem Anbieter ein Novum im Biermarkt. Der Markteintritt wurde dabei Astra-typisch als freche Alternative zu anderen Bieren inszeniert.

Dafür hat die It Works Group eine OoH-Kampagne gemeinsam mit I-Prospect gelauncht. Diese lief in zwei Wellen: Der erste Flight startete Anfang Mai, der zweite im Juli. Bespielt wurden hochfrequentierte Standorte in Hamburg, Köln, Bochum und Münster. Zum Einsatz kamen aufmerksamkeitsstarke analoge und digitale Außenwerbeformate – darunter CLP, Großflächen, Riesenposter, Townwalls, Streetfences sowie digitale Screens im Kioskumfeld.

Insgesamt wurden vier verschiedene Motive entwickelt, deren Gestaltung auf einer orangen Farbwelt und blauen Streifen basiert – kombiniert mit leicht provozierenden zweideutigen Sprüchen wie „Du kleiner Mixer“. Das Ergebnis: It Works konnte mehr als 81 Millionen Bruttokontakte mit Außenwerbung generieren.

