Außenwerber APG|SGA bleibt weiterhin exklusiver Vermarktungspartner für die Werbeflächen der Stadt La Chaux-de-Fonds in der Westschweiz. Der neue Vertrag für die Werbeflächen auf öffentlichem Grund startet am 1. Januar 2026 mit einer Dauer von zehn Jahren.

Vorangegangen war laut APG/SGA ein „kompetitives Ausschreibungsverfahren“. 60 Prozent der Bewertung beinhalteten finanzielle Kriterien, 40 Prozent qualitative Kriterien wie Organisation, Erfahrung und Nachhaltigkeit.

Die APG|SGA kann damit in La Chaux-de- Fonds ein weitgehend exklusives Angebot mit 236 analogen Straßenflächen sowie 211 weiteren Flächen für Kultur, Politik und Service anbieten. Hinzu kommen knapp 20 analoge und digitale Bahnhofsflächen sowie Verkehrsmittelflächen an und in den Bussen der Trans-N, der Transportgesellschaft Neuchâtelois.

