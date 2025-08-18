Der US-Investor Warren Buffett hat über seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway in den größten Außenwerber der USA, Lamar Advertising, investiert. Laut Daten von Stockcircle erwarb Buffett 1,17 Millionen Aktien des Unternehmens im Wert von rund 144 Millionen US-Dollar. Damit hält Berkshire Hathaway mit Sitz in Omaha, Nebraska, nun etwa 1,16 Prozent der ausgegebenen Lamar-Anteile.

Buffett, weltweit bekannt als das „Orakel von Omaha“, gilt für seine langfristigen, strategischen Investments als verlässlicher Marktindikator. Das Branchenportal Billboard Insider wertet den Einstieg als positives Signal für die Geschäftsentwicklung von Lamar Advertising. Auch für die gesamte Out-of-Home-Branche der USA ist Buffetts Investment ein gutes Zeichen.

Lamar Advertising betreibt rund 360.000 analoge und digitale Werbeflächen in den USA und Kanada. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,21 Milliarden US-Dollar.