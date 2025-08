Die Zeiten von „Hang and Bang“, in denen einfach nur eine Vielzahl von Digital Signage-Displays im Laden verteilt wurden, sind vorbei. Die Integration von Digital Signage in das Ladendesign ist heutzutage von entscheidender Bedeutung.

Der Einzelhandelsspezialist Outform hat dies auf eine neue Ebene gebracht, als er eine LED-Wand für die Flagship-Stores von Puma in New York und Las Vegas entwarf.

Die Dynamix Pro ist eine patentierte magnetische LED-Videowand, in die magnetische Regale für die Schuhe integriert werden können, kombiniert mit der Lift & Learn-Technologie. Für die Inhalte wird ein maßgeschneidertes CMS mit vorgefertigten Content-Templates verwendet.

Acht LED-Walls für zwei Stores

Für jeden ausgestellten Sneaker können durch die Aktionen des Kunden bewegungsgesteuerte, SKU-spezifische Content-Hotzones ausgelöst werden. Outform installierte acht dieser Wände – vier in jedem Geschäft.

Für die Flagship-Stores lieferte Outform nicht nur die LED-Wände, sondern ein komplettes Merchandising-System für mehr Kundenbindung im Laden. Die Ladenumgebungen wurden nach Geschlecht und Kategorie unterteilt, von Teamsport bis Laufen, und durch Backend-Analysen unterstützt, die auf Bewegungssensoren basieren.