TPV Technology, der Mutterkonzern von PPDS, TP Vision, MMD und AOC, wurde dieses Jahr mit einem Sustainability Platin-Rating von Ecovadis ausgezeichnet.

Damit gehört der Konzern zu den besten 1 Prozent aller Unternehmen, die von Ecovadis bewertet wurden. TPV Technology arbeitet seit 2021 mit Ecovadis zusammen.

Ecovadis wurde 2007 gegründet und hat seitdem mehr als drei Millionen Unternehmen in 185 Ländern geprüft. 150.000 davon haben auf Grundlage eines Bewertungs- und Prozentrangsystems ein Bronze-, Silber-, Gold- oder Platin-Rating erhalten.

Stefan van Sabben, Global Director CSR and Sustainability bei TPV Technology, kommentiert: „Wir gehören jetzt zum obersten 1 Prozent aller bewerteten Unternehmen, was unser kontinuierliches Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken widerspiegelt. Beispiele dafür finden sich auf jeder Ebene des Unternehmens und unserer Vertriebskanäle, von der Fabrikhalle bis zur gleichbleibend hohen Leistung unserer Produkte, auch noch lange Zeit nach der Inbetriebnahme.“

