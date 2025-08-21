Die Content-Plattform Screenfeed ist jetzt komplett in das Signagelive-CMS integriert. Für Signagelive-User bedeutet das: Sie können Screenfeed-Inhalte direkt im CMS kaufen, anpassen, verwalten und abspielen. Dazu gehören zum Beispiel Infotainment, Social-Media-Feeds oder datengesteuerte Inhalte über das Connect-Tool von Screenfeed. Alle Updates, die Screenfeed an seinen Inhalten vornimmt, werden automatisch mit den Signagelive-Playern synchronisiert.

Screenfeed bietet verschiedene Abo-Pakete mit fertigen Inhalten an. Das Unternehmen arbeitet dabei mit Quellen wie Reuters für Nachrichten, bereitet Social-Media-Posts von Plattformen wie Linkedin für Digital Signage auf und ermöglicht auch automatische Datenfeeds – zum Beispiel für Kalender-Infos.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Signagelive und Screenfeed gibt es schon länger. An einer vollständigen Integration arbeiteten die beiden Software-Anbieter seit Anfang des Jahres und starteten sie nun offiziell. Präsentiert wurde das Ganze mit einem humorvollen Video vom Marketing-Team von Signagelive, Tim und Joe.

Die Partnerschaft bringt beiden Seiten Vorteile: Signagelive kann seinen Kunden sofort verwendbare Inhalte anbieten, während Screenfeed neue Zielgruppen erreicht. Da Signagelive seit ein paar Wochen zur Navori Labs Group gehört und somit Teil eines Software-Konglomerats wurde, ist die Reichweite noch größer geworden. Für Screenfeed kommt dieser Schritt also genau zur richtigen Zeit.