Der CMS-Anbieter Novisign startet eine Rabattaktion zusammen mit Amazon. Auf den Amazon Signage Stick in Kombination mit der Novisign-Software gibt es aktuell 20 Prozent Rabatt.

Das Novisign-CMS für Digital Signage ist auf dem Stick vorinstalliert und startet automatisch im Kiosk-Modus, sobald er an ein Display angeschlossen wird.

Die Kombination aus der Novisign-Software und Amazons Hardware soll es Unternehmen, Displays jeglicher Art schnell und günstig in Digital Signage-fähige Geräte umzuwandeln. Der Stick bietet unter anderem einen Quad-Core-Prozessor und 4K-Video-Streaming, während Novisign in seiner User Interface anpassbare Templates für die Content-Erstellung bereitstellt.

„Wir sind stolz darauf, so eng mit Amazon zusammenzuarbeiten und unser Know-how im Bereich Digital Signage mit ihrer bewährten Hardware zu kombinieren, um Unternehmen eine mühelose Lösung zu bieten. Diese Aktion ist eine perfekte Möglichkeit für Tausende weiterer Unternehmen, die Vorteile unserer gemeinsamen Lösung zu erleben und aus erster Hand zu sehen, wie schnell sie ihre Displays in dynamische Kommunikationswerkzeuge verwandeln können“, sagt Gil Matzliah, CEO von Novisign.

Interessenten nutzen die Aktion, indem sie den Gutscheincode NOVISIGN25 an der Kasse eingeben.