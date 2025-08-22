Ein Store auf der 214.000 m² großen Verkaufsfläche sticht heraus, nicht nur wegen dem Basic Shop Design und mangelndem Signage – sondern wegen des konsequent umgesetzten Hard Discount Konzepts. Dagegen war eine Aldi Nord Filiale der frühen 80er Jahre ein Shopping Erlebnis.

Superbins kauft jede Woche LKW-Ladungen voller Kundenretouren und überschüssiger Waren von den führenden Einzelhändlern des Landes. Diese werden auf einer verlassenen, riesigen Retailfläche im Sawgrass Mill Outlet Center auf ausgemusterten Verkaufstischen abgeladen. Die Preise sinken die ganze Woche über, beginnend bei USD 12 am Freitag und bis runter auf USD 1 am Donnerstag.

Ein Großteil sind ungeöffnete Retourware-Kartons – ein Überraschungskauf für ein paar wenige Dollar. Konsequenter lässt sich Discount Retail kaum umsetzen – auch wenn das Konzept auf den Regeln der Wegwerfgesellschaft basiert und von leeren Verkaufsflächen in einer der bekanntesten Shopping Malls der USA basiert.