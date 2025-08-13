Veranstaltungsstätten sind nach wie vor ein Wachstumsmarkt für Digital Signage. Wir haben bereits viel über Sportstadien und Konzerthallen berichtet, aber es gibt noch mehr – zum Beispiel Pferde.

Das ProAV-Unternehmen PSX und der Digital Signage-Softwareanbieter Uniguest haben kooperiert, um im World Equestrian Center (WEC) in Ocala, Florida, eine campusweite Digital Signage- und IPTV-Lösung zu implementieren.

Das WEC ist ein großer Veranstaltungsort für Pferdesport und verfügt auch über Einrichtungen für Gastronomie und Events. Der Campus umfasst mehrere Wettkampfarenen, zwei Hotels, eine Vielzahl von Restaurants und Stores sowie Tagungs- und Veranstaltungsräume. Das Time Magazine hat ihn zu einem der „World’s Greatest Places 2024“ gekürt.

Gemeinsam führen Uniguest und PSX eine „vollständig integrierte Digital Signage- und IPTV-Lösung“ ein, die die Experience für Besucher und Mitarbeiter gleichermaßen verbessern soll.

Die beiden Unternehmen gehen nicht näher auf die Anzahl der Screens und die Details zum Projekt ein. Den Bildern zufolge handelt es sich jedoch sowohl um Digital Signage-Displays und digitale Menütafeln als auch um große LED-Würfel.