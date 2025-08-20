Purelink, Anbieter von AV-Konnektivitätslösungen, erweitert sein Portfolio um eine neue USB-C-Lösung: die Pureinstall MicroX4 Serie. Sie umfasst verschiedene USB-C Kabel und Adapter, die für eine passive Signalübertragung über Distanzen von bis zu fünf Metern ausgelegt sind.

Sie unterstützen die Übertragung von Daten, Video, Audio und Strom und basieren auf einer Mikrokoaxial-Kabelkonstruktion mit versilberten Leitern und dreifacher Schirmung. Diese Bauweise soll elektromagnetische Störungen und Signaldämpfung reduzieren und gleichzeitig eine hohe mechanische Flexibilität sowie Biegefestigkeit bieten.

20 Gbps Übertragungsraten

Die Kabel erreichen Übertragungsraten von bis zu 20 Gbps nach USB4 Gen2x2 und ermöglichen die Wiedergabe von 8K-Video über den DisplayPort Alt Mode. Darüber hinaus unterstützen sie das Laden nach dem Extended-Power-Range-Standard mit bis zu 240 Watt. Ein integrierter E-Marker-Chip übernimmt die Steuerung von Stromaufnahme, Alt-Mode-Aushandlung sowie die Abwärtskompatibilität zu älteren USB-C Geräten.

Von 0,5 bis 5 Meter

Das Sortiment umfasst gerade und abgewinkelte USB-C Kabel, USB-C Verlängerungen von Stecker auf Buchse sowie entsprechende Adapter. Die Längenoptionen reichen von 0,5 bis 5 Metern. Für den sicheren Einsatz in professionellen AV-Umgebungen stehen zwei Verriegelungssysteme zur Verfügung: Das Secure-Lock-System (SLS) mit einer Haltekraft von bis zu 25 Newton und das Tru-Lock-System (TLS) mit abnehmbarer Schraubverriegelung und einer Haltekraft von bis zu 80 Newton. Letzteres ist in verschiedenen Farben erhältlich und erleichtert so die Kennzeichnung von Verbindungen vor Ort.

Alle Varianten sind vollständig abwärtskompatibel zu USB 3.x und 2.0 und eignen sich laut Purelink insbesondere für Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Signalübertragung und mechanische Stabilität erforderlich sind, etwa in Rack-Installationen, Videokonferenzsystemen oder bei Live-Events.