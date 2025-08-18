Vistar Media, seit Januar Teil von T-Mobile Advertising Solutions, arbeitet für den US-Markt ab sofort mit Acxiom zusammen. Acxiom gehört zur Interpublic Group (IPG) und ist ein Unternehmen für Kundendaten und -analysen in den USA. Ziel der Partnerschaft ist es, die Daten von Acxiom direkt in die Demand-Side-Plattform (DSP) von Vistar Media einzubinden.

Mehr Möglichkeiten für Werbetreibende

Durch die Integration sollen Werbetreibende auf mehr als 500 Zielgruppensegmente zugreifen können – darunter demografische Informationen, Finanzverhalten, Lifestyle-Interessen, Kaufaktivitäten und Daten zu verschiedenen Lebensphasen. Diese Daten stehen in der Vistar-DSP für die Planung und Umsetzung von gezielten Out-of-Home-Kampagnen in den USA zur Verfügung.

Amanda Flugstad-Clarke, Senior Director of Data Partnerships bei Vistar Media, erklärt: „Wir machen es Marken einfacher, echte Menschen – nicht nur breite Zielgruppen – mit relevanten Botschaften zu erreichen. Mit den umfangreichen Zielgruppensegmenten von Acxiom in unserer Plattform ermöglichen wir ein noch präziseres Targeting im großen Maßstab.“

Zusätzlicher Nutzen für IPG-Kunden

Die Zusammenarbeit umfasst auch die Adstruc-Plattform von Vistar. Dadurch können IPG-Agenturen und ihre Kunden schon in der Planungsphase klassischer OoH-Kampagnen auf die Daten von Acxiom zugreifen.

Laut Vistar verstärkt die Integration die Stärke von DooH: Menschen lassen sich während ihres gesamten Tagesablaufs erreichen. So können Marken ihre Botschaften an relevanten Orten und passenden Momenten platzieren.