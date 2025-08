„Work from home sucks“ – mit diesem frechen Slogan war der bulgarische Coworking-Space-Anbieter Workbetter in der Corona-Pandemie gestartet. In Sofia bietet das Unternehmen eine Reihe von Coworking-Optionen.

Mittlerweile konnte Workbetter auf drei Standorte anwachsen. Unter den Kunden befinden sich zum Beispiel Infosys, Aldi, Vivid, Booking.com und Dell Technologies.

Displays von Groß bis Klein

Im Rahmen eines Modernisierungsprogramms für die beiden ersten Bürogebäude – bekannt als Workbetter 1.0 und Workbetter 2.0 sollten auch digitale Flächen eingeführt werden. Als Kooperationspartner hierfür wählte Workbetter PPDS und den Integrator Omnichannel BG aus.

Nach umfangreichen Beratungen wurden insgesamt 30 verschiedene PPDS-Displays über die beiden Flächen, insgesamt mehr als 12.000 Quadratmeter, verteilt und strategisch platziert – von den Hauptempfangsbereichen bis zu den Fitnessstudios. Die Lösungen umfassen Screens zur Information und Präsentation, Collaboration-Displays sowie Displays für die Raumreservierung und -steuerung. Zustzlich wurde im Eingangsbereich eine große LED-Wall mit 1,5 Millimeter Pixelpitch installiert.

Die eingesetzten Produkte:

Philips Unite LED 5000 Serie P1.5

16 Philips Business TV (8 in 55 Zoll, 6 in 65 Zoll, 2 in 75 Zoll)

1 Philips Collaboration-Displays (65 Zoll, E-Line) (65BDL3152E/00)

12 Philips Interactive Displays (10 Zoll, T-Line)

Die auf einer Android-Plattform basierenden Philips Business-Fernseher ermöglichen über das integrierte Google Cast eine einfache drahtlose Freigabe von Inhalten für Präsentationen.

Tony Aleksandrov, Mitbegründer und CEO von Workbetter, kommentiert: „Dieses Projekt spiegelt unser Engagement wider, innovative AV-Lösungen zu liefern, die Teams in die Lage versetzen, sich effektiver zu vernetzen, zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren. Gemeinsam haben wir eine intelligente und ansprechende Umgebung geschaffen, die Produktivität und Innovation vom ersten Tag an unterstützt.“

