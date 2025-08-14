Der LED-Hersteller Alfalite hat ein neues Virtual-Production-XR-Studio Apulia Digital Lab der ITS Apulia Foundation eingerichtet. Das Studio befindet sich im italienischen Bari und wurde mit den VP-XR-Lösungen von Alfalite ausgestattet.

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem lokalen Partner von Alfalite, Broadcast Digital Service (BDS), durchgeführt, der für die Lieferung und Inbetriebnahme der Systeme verantwortlich war.

Die neue Einrichtung ist laut Alfalite eine der modernsten digitalen Produktionsumgebungen in Südeuropa. Sie bietet Studenten, Kreativen und audiovisuellen Fachleuten eine komplette XR-Bühne.

LED-Wall plus LED-Decke

Das Herzstück bildet dabei ein großer gekrümmtes LED-Screen, der aus Modulen des Modells Modularpix Pro 1.9 Orim VP XR besteht. Er ist 12 mal 4 Meter groß und wird ergänzt durch eine 10 Quadratmeter große VR-Decke, bestehend aus dem Alfalite-Modell Ledsky Modularpix Pro 3.9 HB VP XR.

Die LED-Installation ist mit einer professionellen RED-Kamera, einem Mosys-Kameratracking-System für präzise Echtzeit-Synchronisation und einem Movella-Motion-Capture-System integriert, das dynamische Charakteranimationen und XR-Performances ermöglicht. Unreal Engine 5-Echtzeit-Rendering und eine kompletten Broadcast- und Beleuchtungsausstattung runden das Studio ab.

Investition in die Medienbranche

Das virtuelle Studio ist Teil einer 8-Millionen-Euro-Investition der ITS Apulia Foundation in digitale Infrastruktur , darunter KI-Computing-Cluster, Cybersicherheitslabore und fortschrittliche ProAV-Umgebungen. Mit einem Ausbildungsmodell, das eng an die Anforderungen der Industrie gekoppelt ist, bildet die ITS Apulia Academy eine wichtige Brücke zwischen der Ausbildung und den sich wandelnden Anforderungen der Medienbranche.

Das VP XR Studio ist nun voll einsatzfähig und wird als Plattform für eine Vielzahl von Content-Produktionen dienen, darunter Film, Fernsehen, Werbung, Animation und immersive Medienprojekte.