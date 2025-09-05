Anzeige
5D-Kino

Virtueller Flug über Niagara

Neue Drohnenaufnahmen der Niagarafälle ermöglichen ein völlig neues Kinoerlebnis: Das "Niagara Takes Flight" bietet einen virtuellen Helikopterflug über die Fälle, der dank Kuppel-LED hyperrealistisch wirkt.
von
Niagara Takes Flight - ein neues 5D-Flugkino in den Niagara Parks (Foto: Niagara Parks)
Niagara Takes Flight – ein neues 5D-Flugkino in den Niagara Parks (Foto: Niagara Parks)

In den Niagara Parks macht eine neue 25-Millionen-Dollar-Attraktion auf – ein „Flugkino“, das Besucher virtuell über die Niagarafälle schweben lässt. Im „Niagara Takes Flight“ schauen sie von gondelartigen Sitzen aus auf eine kuppelförmige, 17 Meter breite LED-Wand, die Drohnenaufnahmen der Wasserfälle zeigt. Spezialeffekte wie Bewegung, Duft, Neben und Wind inklusive.

Die Füße hängen beim Flugkino in der Luft, sodass das Schwebegefühl real wirkt. (Foto: Niagara Parks)
Die Füße hängen beim Flugkino in der Luft, sodass das Schwebegefühl real wirkt. (Foto: Niagara Parks)

Die Aufnahmen zeigen Vogelperspektiven, die man vorher noch nie einfangen konnte. Disney Imagineer Rick Rothschild, der Schöpfer von „Soarin’ Over California“, war als Creative Director beteiligt. Sechs Monate arbeiteten er und sein Team an dem Content. Brogent Technologies – bekannt für Flugkinos in Chicago, New York und Las Vegas – übernahm Bau und Entwicklung.

Die Experience ähnelt stark dem 5D-Kinoerlebnis „Flyover Iceland“ in Reykjavik. In 30 Minuten können Zuschauer hier virtuell über ganz Island fliegen, während sie auf beweglichen Sitzen sitzen und ihre Füße baumeln lassen.

Animierte Kunst der indigenen Künstlerin Sara General (Foto: Niagara Parks)
Animierte Kunst der indigenen Künstlerin Sara General (Foto: Niagara Parks)

Die Experience ist das Highlight der Anlage – davor durchläuft man vier Storytelling-Räume, die die 13.000-jährige Geschichte der Niagarafälle erzählen. Die Entstehung der Turtle Island zum Beispiel kann man anhand von animierten Kunstwerken der indigenen Künstlerin Sara General betrachten. Filmemacher und gebürtiger Niagara-Falls-Bewohner James Cameron erzählt über kulturelle Meilensteine der Region.

Flyover Iceland Experience: Mehr als ein 5D-Cinema