Einen Tag lang besuchte invidis in und um Reykjavik verschiedene Digital Signage-Projekte, Integratoren und Kreativagenturen. Im Winter bei Schneeregen und wenigen Stunden Tageslicht blieb kaum Zeit, etwas von der Faszination Islands zu erleben. Doch dafür hat die US-amerikanische Pursuit-Group etwas entwickelt: eine 30-Minuten-Experience im 5D-Kino Flyover Iceland im Herzen von Reykjavik.

„Wie wenn du fliegst“

Die Betreiber von Flyover Iceland würden sich sicherlich wehren, wenn man ihre Experience nur ein 5D-Kino nennt. Denn der Film in der 20 Meter hohen Kuppel wird durch Spezialeffekte wie Wind, Nebel und Düfte ergänzt. Highlight ist aber die Kombination mit der Bewegung – denn die Zuschauer sitzen wie in einer Hänge-Achterbahn mit baumelnden Füßen auf beweglichen Sitzen. Die Sitzbänke sind mit den Bewegungen des Films synchronisiert, sodass die Zuschauer das Gefühl haben, Teil der Geschichte zu sein, die sich vor ihren Augen abspielt. Der Film ist eine abwechslungsreiche Flugreise durch Island, aufgenommen mit Spezialkameras an Helikoptern.

Ein professionelles Filmteam hat über ein Jahr damit verbracht, über 20 Naturhighlights Islands einzufangen. Von uralten Eisformationen und Bergen bis zu den atemberaubenden Dyrhólaey-Klippen und dem Naturschutzgebiet Landmannalaugar.

Auch in Nordamerika

Ähnliche Flyover Experience Center betreibt Pursuit auch in Nordamerika, zusätzlich zu Naturpark-Hotels, Seilbahnen und Ausflugsschiffen. Neben der Flyover Iceland Experience baute das Unternehmen mitten in der isländischen Hauptstadt auch die Bade-Lagune Sky Lagoon. Bemerkenswert ist, wie erfolgreich Pursuit die durchschnittlichen Einnahmen pro Besucher Jahr für Jahr erhöht.

Pro Lagoon-Besucher erzielt der Tourismuskonzern beispielsweise über 90 US-Dollar. Auch im Flyover wird die Hauptexperience um zusätzliche Pre-Shows verlängert. Hier kommt auch die kanadische Moment Factory ins Spiel, die in der Digital Signage-Branche für aufwendig inszenierte Experiences an den Flughäfen Singapore oder Los Angeles bekannt ist.