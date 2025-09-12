Einzelhändler, die über eine Retail-Media-Strategie für ihre Filialen nachdenken, aber wegen der Kosten zögern, könnten in diesem Angebot eine Option finden. Der CMS-Anbieter Wovenmedia kündigt eine Partnerschaft mit Amazon Signage an, die eine kostengünstige, integrierte Lösung bieten soll.

Die Kooperation verbindet Woven Manager, das speziell für Retail Media entwickelte CMS von Wovenmedia, mit dem Amazon Signage Stick. Der Player, der Ende 2024 eingeführt wurde, lässt sich an Displays jeglicher Art anschließen. Er unterstützt 4K-Playout und soll dank Wifi 6E eine schnelle, stabile Verbindung bieten.

Der Signage Stick funktioniert inzwischen mit über 25 CMS-Plattformen – und die Zahl wächst weiter. Mit einem Preis von rund 100 US-Dollar ist er eine budgetfreundliche Einstiegslösung für Digital Signage.

In Kombination mit den videobasierten Tools von Woven Manager soll für Einzelhändler ein flexibles System entstehen, um Instore-Netzwerke aufzubauen und zu monetarisieren – ohne die hohen Vorabinvestitionen, die normalerweise mit RMN-Implementierungen verbunden sind.

Amazon selbst ist bereits der größte Player im Online-Retail-Media-Bereich und erzielt einen Großteil seiner Einnahmen durch Werbung auf seinen Plattformen. Es überrascht daher nicht, dass der E-Commerce-Riese nun auch in verwandte Bereiche wie Digital Signage expandiert und sein Netzwerk von CMS-Partnern für den Signage Stick kontinuierlich ausbaut.

Wovenmedia plant, die kombinierte Lösung noch in diesem Herbst in ausgewählten Stores zu testen.

