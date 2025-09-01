Es zeichnet sich immer deutlicher ab: Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle auf einem Software-Ökosystem aufgebaut haben, müssen ihre Produkte neu überdenken. Die entscheidende Frage lautet: Was kann AI hier verbessern?

Ein Unternehmen, das sich seit rund zwei Jahren intensiv mit diesem Thema beschäftigt, ist der Workplace-Software-Spezialist Appspace. Chief Innovation Officer Thomas Phillipart de Foy beschreibt, wie ein CMS der nächsten Generation aussehen könnte:

Das CMS von heute fragt: „Welche Inhalte möchtest du zeigen – und wann?“ Das AI-gestützte CMS von morgen fragt: „Was willst du erreichen?“ – und übernimmt dann den Rest. Von der Inhaltserstellung über die Wahl des Channels und Ausspielungszeit bis hin zu Impact-Messung und kontinuierlicher Optimierung.

Thomas vergleicht diesen Wandel so: Es ist der Unterschied zwischen jemandem einen Pinsel in die Hand zu drücken – oder gleich einen Künstler an die Seite zu stellen. Anstatt nur Tools bereitzustellen, liefert das AI-CMS Intelligenz. User sind nicht mehr nur Content-Manager, sondern Kommunikationsstrategen – mit einem CMS, das als Partner agiert und Ergebnisse vorantreibt.

Von der Inhaltserstellung zur Multi-Channel-Ausspielung

Die Plattform von Appspace umfasst Digital Signage, Mitarbeiter-Apps und Desk-Reservation-Services. Künstliche Intelligenz ist inzwischen in alle Bereiche integriert, kann von den Usern jedoch deaktiviert werden.

Den Anfang machte die Unterstützung bei der Content-Erstellung. Heute gehören unter anderem folgende Funktionen zu den am häufigsten genutzten:

AI-Übersetzungen für mehrsprachige Kommunikation

Sprachsynthese, die Texte automatisch vertont

Automatisch generierte Inhalte wie tägliche Gesundheitstipps oder motivierende Zitate

Ein neueres Feature ist der AI Card Editor. Er wandelt Eingaben der User in vollständig gebrandete, responsive HTML5-Karten um, die sich direkt auf verschiedenen Kanälen ausspielen lassen – von Digital Signage bis zu internen Messaging-Plattformen.

Stärken durch Multi-Channel-Integration

Die Multi-Channel-Integration ist, worin sich Appspace von vielen CMS-Anbietern unterscheidet. Durch sein Workplace-Ökosystem sammelt Appspace wertvolle User-Daten über alle Kanäle hinweg. Diese Insights fließen zurück ins System – und machen die Kommunikation nicht nur effektiver, sondern die AI mit jeder Nutzung ein Stück smarter.