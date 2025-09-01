Es zeichnet sich immer deutlicher ab: Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle auf einem Software-Ökosystem aufgebaut haben, müssen ihre Produkte neu überdenken. Die entscheidende Frage lautet: Was kann AI hier verbessern?
Ein Unternehmen, das sich seit rund zwei Jahren intensiv mit diesem Thema beschäftigt, ist der Workplace-Software-Spezialist Appspace. Chief Innovation Officer Thomas Phillipart de Foy beschreibt, wie ein CMS der nächsten Generation aussehen könnte:
Das CMS von heute fragt: „Welche Inhalte möchtest du zeigen – und wann?“ Das AI-gestützte CMS von morgen fragt: „Was willst du erreichen?“ – und übernimmt dann den Rest. Von der Inhaltserstellung über die Wahl des Channels und Ausspielungszeit bis hin zu Impact-Messung und kontinuierlicher Optimierung.
Thomas vergleicht diesen Wandel so: Es ist der Unterschied zwischen jemandem einen Pinsel in die Hand zu drücken – oder gleich einen Künstler an die Seite zu stellen. Anstatt nur Tools bereitzustellen, liefert das AI-CMS Intelligenz. User sind nicht mehr nur Content-Manager, sondern Kommunikationsstrategen – mit einem CMS, das als Partner agiert und Ergebnisse vorantreibt.
Von der Inhaltserstellung zur Multi-Channel-Ausspielung
Die Plattform von Appspace umfasst Digital Signage, Mitarbeiter-Apps und Desk-Reservation-Services. Künstliche Intelligenz ist inzwischen in alle Bereiche integriert, kann von den Usern jedoch deaktiviert werden.
Den Anfang machte die Unterstützung bei der Content-Erstellung. Heute gehören unter anderem folgende Funktionen zu den am häufigsten genutzten:
- AI-Übersetzungen für mehrsprachige Kommunikation
- Sprachsynthese, die Texte automatisch vertont
- Automatisch generierte Inhalte wie tägliche Gesundheitstipps oder motivierende Zitate
Ein neueres Feature ist der AI Card Editor. Er wandelt Eingaben der User in vollständig gebrandete, responsive HTML5-Karten um, die sich direkt auf verschiedenen Kanälen ausspielen lassen – von Digital Signage bis zu internen Messaging-Plattformen.
Stärken durch Multi-Channel-Integration
Die Multi-Channel-Integration ist, worin sich Appspace von vielen CMS-Anbietern unterscheidet. Durch sein Workplace-Ökosystem sammelt Appspace wertvolle User-Daten über alle Kanäle hinweg. Diese Insights fließen zurück ins System – und machen die Kommunikation nicht nur effektiver, sondern die AI mit jeder Nutzung ein Stück smarter.