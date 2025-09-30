LG stellt eine neue LED-Bande auf dem Dach des Estadio Metropolitano fertig, der Heimat von Atlético Madrid. Das ellipsenförmige Band hat eine Fläche von 1.742 Quadratmeter und besteht aus Mesh-LEDs, sich sich mit einer Helligkeit von 7.500 Candela pro Quadratmeter dem Sonnenlicht behaupten.

Die Mesh-LEDs sind flexibler und vor allem leichter als reguläre LED-Panels, daher in der Höhe des Stadiondachs leichter installierbar. Die geringere Auflösung der Mesh-LEDs wird das Publikum durch die große Distanz zu den Rängen wenig stören. Auf der Oberseite umfasst die Bande 404 Meter, auf der Unterseite 417 Meter. Die Höhe beträgt 4,41 Meter.

Als offizieller Sponsor von Atlético Madrid lieferte LG insgesamt bereits 3.000 Quadratmeter Digital Signage-Fläche. Auch die LEDs an den Eingängen, in den Hallen, im Pressezentrum und im Spielertunnel stammen vom koreanischen Displaymacher. Die ersten LG-Screens zogen bereits 2017 ins Stadion ein.

Auch an einem Stadion-Neubau in Spanien war LG jüngst beteiligt: Für die Roig Arena in Valencia lieferte der Hersteller einen 300-Quadratmeter-Screen, den man in eine Fassade aus LED-Lamellen einbettete.

