In Valencia wurde die neue Roig Arena eröffnet, die die Größe einer Konzerthalle mit 20.000 Plätzen mit einigen der fortschrittlichsten Display-Technologien Europas verbindet.

Das privat finanzierte 400-Millionen-Euro-Projekt, das von Mercadona-Präsident Juan Roig unterstützt wird, wird auch als Heimat des Valencia Basketball-Clubs von Valencia dienen.

Ein besonderer Screen

Aus Digital Signage-Sicht ist das herausragende Merkmal die LED-Fassade, die von Saco Technologies entwickelt wurde – dem kanadischen Unternehmen, das auch hinter der Sphere in Las Vegas und dem Burj Khalifa in Dubai steht. In die Fassade integriert sind 8.600 Keramiklamellen, die für eine programmierbare Beleuchtung und sogar Videosequenzen genutzt werden können.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zusätzlich verstärkt wird die Wirkung durch einen in die Außenfassade eingebetteten LG-LED-Screen, der die digitale Architektur der Halle ergänzt.

Display-Paket von LG

Im Inneren lieferte LG ein komplettes Display-Paket: eine vierseitige, hochauflösende Anzeigetafel mit facettierten Kanten, eine 76 Meter lange Videowand, und ein LED-Band, das mehr als 200 Quadratmeter der Innenfläche umhüllt. Die Vip-Bereiche sind mit transparenten OLED-Displays ausgestattet, und ein spezielles virtuelles Studio unterstützt Hybrid- und Broadcast-Veranstaltungen.

Die Technologie umfasst mehr als 1.700 Quadratmeter LED-Fläche im gesamten Veranstaltungsort, darunter eine 300 Quadratmeter große Außenleinwand. Eine Solaranlage auf dem Dach gleicht den Energieverbrauch aus und bringt die Arena in Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen.

Die Roig Arena wurde am 6. September mit einem ausverkauften Tributkonzert für den verstorbenen spanischen Popsänger Nino Bravo eröffnet. Im ersten Jahr werden mehr als eine Million Besucher zu den Veranstaltungen in der Arena erwartet.

Anzeige