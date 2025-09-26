Ab Oktober können Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Nachrichten des Tagesspiegels im Fahrgastfernsehen Berliner Fenster sehen. Die Inhalte der Hauptstadtzeitung werden künftig im Fahrgastfernsehen Berliner Fenster ausgestrahlt, das in fast 1.000 U-Bahnwagen auf rund 3.200 Screens läuft. Laut Betreiber erreicht das Programm damit täglich mehr als zwei Millionen Menschen.

„Gemeinsam bringen wir die Nachrichten des Tagesspiegels dorthin, wo Berlin unterwegs ist – direkt in die U­-Bahn“, sagt Christian Tretbar, Chefredakteur des Tagesspiegels. „Das ist für uns ein idealer Weg, die Hauptstadt noch besser zu erreichen.“

Das Berliner Fenster wiederum ergänzt mit dem Tagesspiegel sein bestehendes Angebot aus Unterhaltung, Stadtinformationen, Werbung und Nachrichten um Inhalte einer der größten Regionalzeitungen.

Das Berliner Fenster wird vom Vermarkter MC R&D betrieben, der auch in München und Stuttgart vergleichbare Programme anbietet und weitere Städte in Deutschland mit Fahrgast-TV versorgt.

