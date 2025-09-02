Mit dem neuen elektrischen BMW IX XDrive60, mit einer vollelektrischen Reichweite von bis zu 701 Kilometern und einer Anhängelast von bis zu 2.5 Tonnen, will der bayerische Autobauer ein neues E-Zeichen setzen – auch in der Nachbarrepublik: Mit einer nationalen Plakatkampagne bewirbt die Marke den Elektro-Boliden mit der Botschaft „BMW elektrisiert Österreich“.

Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Mediaagentur Dentsu Austria und Epamedia als Out-of-Home-Partner. Österreichweit sorgen großflächige 24-Bogen-Plakate für Präsenz im öffentlichen Raum.

„Mit dieser nationalen Präsenz auf unseren Plakatflächen schafft BMW einen breitenwirksamen Auftritt im öffentlichen Raum. Das Zusammenspiel von Reichweite, Sichtbarkeit und wiedererkennbarer Bildsprache macht Außenwerbung zum idealen Medium für Marken wie BMW, die ihre Botschaften breit transportieren wollen“, kommentiert Thomas Frauenschuh, Regionalleitung Salzburg bei Epamedia.