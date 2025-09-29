Der 29. September ist der Welt-Herz-Tag. Dies hat die British Heart Foundation zum Anlass genommen, im Vorfeld mit einer ungewöhnlichen OoH-Installation auf die Gefahr von Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufmerksam zu machen.

In London Southbank wurde eine riesige Sanduhr aufgestellt, die drei Minuten braucht, um durchzulaufen. Das symbolisiert, dass in Großbritannien durchschnittlich alle drei Minuten ein Mensch an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung wie zum Beispiel einem Herzinfarkt stirbt.

Die Zahl der Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter stieg in Großbritannien um 18 Prozent von 18.693 im Jahr 2019 auf 21.975 im Jahr 2023.

Die Sanduhr wurde von der Schauspielerin Lisa McGrillis und ihrer besten Freundin Mary Cann in Zusammenarbeit präentiert, nachdem Mary Cann im vergangenen Jahr ihren Ehemann aufgrund eines Herzinfarkts verloren hatte.

