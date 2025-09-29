Die Betriebskrankenkasse Novitas BKK, die rund 40.000 Versicherte betreut, hat ihre Unternehmenszentrale in Duisburg mit einem kompletten Medientechnik-Konzept erneuert. Dafür holte das Unternehmen den ProAV-Anbieter Qvest an Bord, der die Besprechungs- und Konferenzräume digitalisierte.

Im Mittelpunkt des Projekts stand der multifunktionale Konferenzbereich, der entweder als zusammenhängendes Konferenzzentrum genutzt oder durch mobile Trennwände in bis zu fünf separate Konferenzräume unterteilt werden kann. Das integrierte Konzept ermöglicht die zentrale Steuerung sämtlicher Medientechnik wie Kameras, Screensund Audiotechnik sowie der Raumfunktionen wie Licht, Jalousien und Raumtemperatur über Touchpanels. Ergänzend wurde ein Raumbuchungssystem mit digitaler Türbeschilderung installiert.

Zeitplan erfolgreich eingehalten

Zusätzlich wurden zwölf Besprechungsräume, zehn Konferenzräume, fünf Kundenberatungsräume, ein Schulungsraum sowie der Empfangsbereich mit Conferencing- und ProAV-Technologie ausgestattet.

Für die Kontrolle der gesamten Medientechnik kommt Crestron Fusion zum Einsatz; ein KNX-Interface integriert Licht und Jalousien. Für die Raumbuchung kommt eine Gingco-Lösung zum Einsatz.

Trotz eines straffen Zeitplans – vier Monate Projektlaufzeit und ein Sechs-Wochen-Fenster für die Integration vor Ort – konnte Qvest das Projekt pünktlich abschließen.

