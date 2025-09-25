Für die Benutzung einer öffentlichen Toilette zu bezahlen ist nicht gerade revolutionär – in vielen Ländern gibt es dafür schon seit Jahrzehnten eine kleine Gebühr. In China allerdings hat man die bescheidene Toilette in etwas verwandelt, das eher wie eine Episode von Black Mirror wirkt.

Zuerst kam die Paywall fürs Toilettenpapier. Ein Video von China Insider zeigt einen armen Kerl, der nur ein paar Blätter von der Rolle nehmen will – und plötzlich wird er mit einem QR-Code konfrontiert. Scanne ihn, und voilà: Schon läuft ein kurzer Werbespot. Wer ihn bis zum Ende anschaut, wird mit einer Mini-Ration Papier belohnt. Nicht genug? Einfach noch einmal gucken oder 0,5 RMB (etwa fünf Cent) zahlen, um die Werbung zu überspringen.

Offizielle Stellen argumentieren, das System helfe, Abfall zu reduzieren – anscheinend stopfen manche Leute sonst ihre Taschen mit kostenlosen Rollen voll wie echte Toilettenpapier-Piraten. Aber gerade, als man dachte, es könnte nicht skurriler werden, tauchte die nächste Innovation auf: intelligente Toiletten, die den Urin scannen, um Gesundheitsprobleme zu erkennen.

Ja, Sie haben richtig gelesen: In manchen öffentlichen Toiletten wird Ihr Urin jetzt zum Diagnosewerkzeug. Treten Sie ans Porzellan-Orakel, und Sensoren analysieren Ihre Probe auf alles Mögliche – von Nierenproblemen bis hin zu Infektionen. Einerseits könnte das die Früherkennung revolutionieren. Andererseits … stellen Sie sich vor, ein öffentliches Urinal sagt Ihnen, dass Sie vielleicht einen Arzt aufsuchen sollten, noch bevor Sie Ihren Reißverschluss hochgezogen haben.

Zusammen schaffen diese Innovationen eine ganz neue Badezimmer-Realität: Sie sehen sich eine Zahnpasta-Werbung an, um ein paar Blätter Papier zu bekommen – und erfahren dann, dass Sie wahrscheinlich einen Urologen brauchen. Alles während Sie auf der Toilette sitzen.

Demnächst erhältlich: Premium Gold+ Restroom™. Warum sich mit Toilettenpapier und Diagnosen zufriedengeben, wenn man auch Netflix über ein DooH-Netzwerk streamen, Urinanalysen direkt in den sozialen Medien teilen und bei jedem Spülvorgang Treuepunkte sammeln kann? Wer auf das Platinum-Paket upgraden möchte, bekommt sogar einen kostenlosen Latte zu jeder Cholesterinwarnung.

(Okay, dieser Teil ist Satire … aber warten Sie ein Jahr, und vielleicht ist er dann gar nicht mehr so unrealistisch.)

Willkommen in der Toilette von morgen – teils Einkaufszentrum, teils Klinik und ganz und gar dystopisch.

