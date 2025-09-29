Bankfilialen sind normalerweise nicht für ihre Atmosphäre oder ihre optische Attraktivität bekannt. Aber eine der größten Banken Portugals, die Caixa Geral de Depósitos (CGD), ändert diese Wahrnehmung – mit Hilfe von Digital Signage und einem Buckelwal.

In der Innenstadt von Lissabon hat die CGD ihr ATM-Foyer in einen Raum verwandelt, der nicht nur Kunden dient, sondern auch die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich zieht. Die Bank hat um ihre Geldautomaten herum eine wandgroße LED-Anzeige installiert, die von der Straße aus sichtbar ist und für digitales Storytelling genutzt wird.

Das aktuelle Bild: ein virtueller Buckelwal, der anmutig durch digitale Gewässer schwimmt. Mit einer Länge von 13 Metern und einem Gewicht von bis zu 30 Tonnen ist das echte Tier riesig – und sein digitales Pendant ist ebenso auffällig. Die Animation ist subtil, elegant und wirkungsvoll. Sie erinnert daran, dass Digital Signage nicht laut sein muss, um Wirkung zu erzielen.

Anzeige