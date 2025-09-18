Die Dmexco 2025 ist im Gange, und die digitale Marketingbranche diskutiert über ihre Zukunft. Mittendrin: die DooH-Branche. Mit zwei Flächen – einmal mit Ströer und Walldecaux und einmal mit den restlichen IDOOH-Mitgliedern – sowie weiteren Ständen hat DooH seine Präsenz innerhalb der Messe noch einmal erweitert.

Dazu trägt neben dem DooH Summit auch die durchgehende Veranstaltungsreihe auf der IDOOH-Fläche bei; somit können Interessierte zwischen vielen Themen und Vortragsformaten wählen. Am Abend sorgte die Advision-Band für Unterhaltung.

Auch die Retail-Media-Abteilung machte einen besseren Eindruck als auf der vergangenen Dmexco. Neben dem Instore-Spezialisten Scala waren unter anderem Rossmann, Obi, Rewe und Douglas vertreten.

Dynamische Diskussion

Interessant: Die Schwarz-Gruppe schloss sich der IDOOH-Gemeinschaftsfläche an, auf der die verschiedenen Unternehmen sich in Beach-Atmosphäre präsentierten.

Das passte zur dynamischen Situation, in der sich Retail Media und DooH gerade befinden: Die unterschiedlichen Definitionen, ob und wie die beiden Channels zu trennen oder zu kombinieren sind, waren vielfältig. Hier wird noch einiges passieren.

