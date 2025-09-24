Der internationale OoH-Investor Wildstone hat neun Premium-Plakatflächen in Melbourne zu seinem Portfolio hinzugefügt und damit seine Position auf dem australischen Markt gestärkt.

Die jüngste Akquisition von High Street Media umfasst sechs Strukturen im Großraum Melbourne, darunter vier Supersites entlang wichtiger Verkehrsadern wie der South Gippsland, Frankston und Princess Freeways. Zwei weitere Standorte befinden sich an der Metropolitan und Western Ring Road. Das Paket umfasst drei doppelseitige Strukturen mit Digital- und Analogfläche sowie drei einseitige digitale Screens.

In Deutschland machte Wildstone zuletzt in Fachkreisen Schlagzeilen, als das Unternehmen gemeinsam mit Hygh den Aufbau einen deutschlandweiten LED-DooH-Netzwerks ankündigte.

