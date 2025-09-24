Erst kürzlich erweiterte DTW Networks seine Führungsspitze um Sven Frackowiak; nun gibt das Digital Signage-Unternehmen eine weitere Personalie bekannt: Antonio Burkert, Sohn des Gründers und Co-CEOS Jörg Burkert, übernimmt die Rolle als Sales & Marketing Manager.

Antonio Burkert wird eng mit Sven Frackowiak zusammenarbeiten, um die Marktpräsenz von DTW weiter auszubauen und unseren Kunden innovative Lösungen noch näherzubringen. Er soll eine direkte Schnittstelle zwischen Vertrieb, Marketing und Geschäftsführung bilden. Mit der Übernahme des Postens wachse zudem eine neue Generation in das Unternehmen hinein.

