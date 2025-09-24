Anzeige
DTW Networks

Antonio Burkert übernimmt Manager-Posten

Mit Antonio Burkert hat DTW Networks einen neuen Sales & Marketing Manager. Als Sohn des Co-CEOs  und Gründers Jörg Burkert vertritt er zudem eine neue Generation im Unternehmen.
Übernimmt bei DTW die Rolle des Sales & Marketing Managers: Antonio Burkert (Foto: DTW Networks)
Erst kürzlich erweiterte DTW Networks seine Führungsspitze um Sven Frackowiak; nun gibt das Digital Signage-Unternehmen eine weitere Personalie bekannt: Antonio Burkert, Sohn des Gründers und Co-CEOS Jörg Burkert, übernimmt die Rolle als Sales & Marketing Manager.

Antonio Burkert wird eng mit Sven Frackowiak zusammenarbeiten, um die Marktpräsenz von DTW weiter auszubauen und unseren Kunden innovative Lösungen noch näherzubringen. Er soll eine direkte Schnittstelle zwischen Vertrieb, Marketing und Geschäftsführung bilden. Mit der Übernahme des Postens wachse zudem eine neue Generation in das Unternehmen hinein.

