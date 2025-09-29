Mit Doorzign führt Concept International nun eine Komplettlösung für die digitale Türbeschilderung. Diese kann unter anderem in Praxen, Kanzleien, Büros, Bibliotheken. öffentlichen Einrichtungen und Betrieben zum Einsatz kommen. Hierfür wurden E-Paper-Displays von Qbic mit einem Web-CMS von Zeitwart kombiniert. So entsteht eine kabellose digitale Türbeschilderung ohne monatliche Cloud-Kosten.

Die neuen Doorzigns gibt es in zwei Varianten: EP400 mit einer Größe von 4,2 Zoll und EP700 mit 7,5 Zoll. Die Qbic-E-Paper lassen sich ohne Kabel auf Beton, Holz, Glas und vielen weiteren Flächen montieren. Zudem weisen sie die typischen E-Paper-Vorteile auf: Sie benötigen weder einen Strom- noch einen Netzwerkanschluss und arbeiten trotz hoher Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen energiesparend: Auch bei täglichem Betrieb halten die Knopfzellen laut Concept rund drei Jahre. Jedes EP wird via Bluetooth über ein Gateway aktualisiert, das bis zu 20 Displays gleichzeitig mit Inhalten versorgen kann.

Rauminfo mit drei Farben

Die Doorzigns informieren mit drei Farben – schwarz, weiß und rot – über die jeweilige Raumbelegung; zusätzlich haben sie drei seitliche Buttons, die sich frei belegen lassen, etwa, um bei einem spontanen Meeting auf Knopfdruck auf „belegt“ zu stellen oder verschiedene Arzt-Namen am Behandlungszimmer aufzurufen. Diese Buttons lassen sich auch deaktivieren, wenn die Displays zum Bespiel in öffentlichen Gängen eingesetzt sind.

Über das Webfrontend, das sich ohne IT-Kenntnisse bedienen lässt, können zudem beliebige Nachrichten für bestimmte Zeiträume gepusht werden, zum Beispiel kurzfristige Mitteilungen wie „Vorlesung entfällt wegen Krankheit“ oder „Veranstaltung verlegt in Raum XY“.

Für die Doorzigns fallen nur einmalige Kosten für eine Lizenz an. Das EP400 Doorzign kostet inklusive Software 159 Euro, das EP700 Doorzign kostet inklusive Software 239 Euro, der EP-Gate-Bluetooth-Access-Point für bis zu 20 E-Paper mit Antenne kostet 380 Euro – bei allen Preisen handelt es sich um den jeweiligen Listenpreis. Zum Service von Concept International gehört eine Garantie von zwei Jahren, optional erweiterbar auf 5 Jahre. Auf Wunsch übernimmt der Value-Added-Distributor zudem im Rahmen seines Total Preparation Service die „Plug and Play“-Vorkonfiguration.

