Der Audience-Measurement-Anbieter Bluezoo erweitert seinen kürzlich ins Leben gerufenen Beirat mit Neil Eddleston. Seine umfangreiche Führungserfahrung im OoH-Bereich soll Bluezoo vor allem auf den internationalen Außenwerbemärkten unterstützen.

Neil Eddleston war fast drei Jahrzehnte lang als Managing Director Marketing bei JC Decaux OneWorld tätig, der globalen Vertriebs- und Marketingabteilung der JC-Decaux-Gruppe. Aktuell leitet er das Beratungsunternehmen Runor Data Consulting, das er vor fünf Jahren gründete.

„Die Außenwerbung entwickelt sich rasant weiter, und eine zuverlässige, datenschutzkonforme Messung der Zuschauerzahlen ist unerlässlich, um den Wert physischer Medien in einer digitalisierten Welt zu belegen“, sagt Neil Eddleston. „BlueZoo hat eine bemerkenswert elegante Lösung entwickelt, die durch passive Wlan-Messtechnologie genaue Erkenntnisse liefert. Dies ist eine bahnbrechende Neuerung für Betreiber von Stadtmobiliar, Verkehrsmitteln und ortsbezogenen Medien, und ich bin stolz darauf, Bluezoo bei der Ausweitung seines Einflusses im OOH-Bereich zu unterstützen.“