Der CMS-Anbieter Screencloud wird den European Manufacturing Summit 2025 am 11. und 12. November im Maritim Hotel in Düsseldorf als offizieller Sponsor unterstützen. Die von Generis organisierte Veranstaltung bringt Vertreter der globalen Industrie- und Fertigungsbranche zusammen und bietet eine Plattform zum Austausch über aktuelle Trends und Entwicklungen. Zu den Referenten zählen unter anderem Führungskräfte von Bayer, Kerry und BAT.

Neben der Sponsorentätigkeit wird Screencloud mit einem eigenen Stand vertreten sein und einen Workshop anbieten. Jonny Kirk, Vice President of Product, erläutert darin, wie intelligentes Digital Signage die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern an vorderster Front steigern kann. Der Workshop behandelt Themen wie Datenvisualisierung, strategische Platzierung von Digital Signage und die Verbesserung der Mitarbeiterkommunikation. Außerdem sollen Teilnehmer lernen, wie man Inhalte über bestehende Unternehmensplattformen bereitstellt.

„Zu unseren Kunden aus der Fertigungsindustrie zählen einige der größten Namen der Branche, und ich freue mich darauf, Tipps und Einblicke zu geben, wie Digital Signage ihre Prozesse verändert hat und wie man das Beste aus Digital Signage herausholen kann – sei es in der Fabrikhalle, in Logistikzentren oder darüber hinaus“, sagt Jonny Kirk, VP of Product bei Screencloud.