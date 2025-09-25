Der aktuelle Front Projector Market Report von Futuresource zeigt erneut ein schwieriges Quartal fürProjektion, mit einem weltweiten Rückgang von 24,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hinter diesem Rückgang verbergen sich jedoch Wachstumschancen, die für die ProAV- und Digital Signage-Industrie interessant sein könnten.

Denn der Bereich „Installation & Large Venue“ (I&LV) legte um 11 Prozent im zweiten Quartal zu, angetrieben durch die Nachfrage im Bildungsbereich und bei Großveranstaltungen. Hinzu kommen widerstandsfähige Nischen wie Golfsimulationen und Projection-Mapping.

Trotz des Rückgangs im Mainstream prognostiziert Futuresource für 2025 einen Anstieg des Gesamtmarktwerts gegenüber 2024, angetrieben durch die hohe Nachfrage nach I&LV.

Projektion im Jahrbuch 2025 Genau dieses Thema greift auch Dave Haynes im aktuellen invidis Jahrbuch auf. Laden Sie sich das Jahrbuch nach einer einfachen Registrierung im Download-Bereich herunter.

