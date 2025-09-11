Der Münchner Distributor Concept International führt den Giada DN25 ein, einen auf dem Raspberry Pi basierenden Mediaplayer für Digital Signage. Das Gerät richtet sich an Anwendungen in Unternehmen, im Einzelhandel sowie in öffentlichen Einrichtungen wie Museen, Verkehrsknotenpunkten oder auf Messen.

Der DN25 basiert auf dem Raspberry Pi Compute Modul CM4 beziehungsweise CM5 und ist für den Dauerbetrieb ohne Lüfter ausgelegt. Im Inneren arbeitet ein Quad-Core Cortex-A76 Prozessor mit bis zu 2,4 GHz, unterstützt von 2 Gigabit Arbeitsspeicher und einer Broadcom Videocore 7 GPU. Der integrierte Speicher umfasst 32 Gigabit, optional ist eine Variante mit 64 Gigabit erhältlich.

Zwei 4K-HDMI-Anschlüssen

Zu den Besonderheiten des Systems zählen zwei HDMI-2.0-Ausgänge, die die gleichzeitige Wiedergabe von Inhalten in 4K-Auflösung bei 60 Hertz ermöglichen. Darüber hinaus verfügt der Player über vier USB-Anschlüsse, einen RS232-COM-Port, Gigabit-LAN sowie integriertes WLAN und Bluetooth.

Mit seinen kompakten Abmessungen (116 x 106 x 30 mm) eignet er sich auch für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Das Metallgehäuse und das lüfterlose Design sollen für einen geräuscharmen Betrieb und geringen Wartungsaufwand sorgen.

Mit Raspberry Pi OS

Als Betriebssystem kommt Raspberry Pi OS zum Einsatz, das Nutzern durch seine Open-Source-Basis Zugang zu einer breiten Entwickler-Community bietet. Der Hersteller Giada gibt eine Langzeitverfügbarkeit von mindestens acht Jahren an.

Der Giada DN25 ist ab sofort bei Concept International erhältlich und wird zu einem Nettopreis von 159 Euro angeboten. Reseller und Systemhäuer erhalten bei Concept Sonderkonditionen.

