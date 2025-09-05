Concept International hat einen neuen Embedded PC für den Einsatz im Industrie- und Digital-Signage-Outdoor-Bereich im Portfolio. Der Giada AF208 ist 24/7-fähig und verfügt über ein lüfterloses Design.

Die Betriebstemperaturen des Giada AF208 liegen zwischen -20 und +60 Grad Celsius, der Spannungsbereich zwischen 12 und 24 Volt. Neben verschiedenen Produktionsszenarien lässt sich der Rechner im DS-Bereich für Bushaltestellenanzeigen, Drive-Through-Speisekarten, DooH-Screens und Wegeleitsysteme einsetzen.

Im Inneren des Giada AF208 arbeiten ein Alder Lake-N Prozessor N97 von Intel mit Quadcore 3,6 GHz sowie bis zu 16 Gigabyte RAM.

Anschluss für Sensoren

Der Embedded PC ist mit einer Intel UHD-Grafik sowie HDMI 2.0- und DP1.2-Ausgängen ausgestattet, was eine flüssige 4K-Medienwiedergabe ermöglicht. Als Betriebssystem stehen wahlweise Windows 11 und Linux Ubuntu, jeweils in der 64-Bit-Version, zur Verfügung.

Als weitere Anschlussmöglichkeiten bietet der AF208 zwei Com-Ports zur Überwachung und Steuerung von Maschinen und Screens sowie eine 10-Pin-GPIO-Schnittstelle, mit der beispielsweise Sensoren angeschlossen werden können.

Mit zwei LAN-Netzwerkanschlüssen ist eine Trennung von Intra- und Internet möglich. Optional ist eine Verbindung über Wlan oder Bluetooth möglich.

Remote-Steuerung möglich

Wie alle Giada-Embedded-Computing-Produkte verfügt der AF208 zudem über die Jiehe Active Hardware Control zum Energiesparen und Fernüberwachen inklusive automatischem Einschalten, RTC-Wakeup und Watchdog-Timer. Optional erhältlich ist zudem ein Halterungs-Kit.

Der Giada AF208 ist ab sofort mit W11 IoT und 120 Gigabyte SSD sowie 8 Gigabyte RAM für 530 Euro netto bei Concept International erhältlich. Für Reseller und Systemhäuer bietet Concept Sonderkonditionen. Wie beim VAD üblich gibt es zudem optional einen deutschlandweiten Vor-Ort-Service, den Total Preparation Service sowie eine Verlängerung der Garantie von 3 auf 5 Jahre.